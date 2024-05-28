Москва, 28 мая, 2024, 21:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков /РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов (справа)

«У вас в республике продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам страны, и численность населения подрастает. Отсюда и вопросы возникают: количество мест в детских садах, в яслях, количество посещений в поликлиниках. Я так понимаю, что это одни из наиболее острых вопросов», — сказал Путин в начале встречи.

Глава региона рассказал, что за 3,5–4 года ввели в строй более 40 новых детских садов, построили 37 школ, а также отремонтировали более 23 школ, детсадов и амбулаторий.

Кроме того, Путин обратил внимание, что в республике растёт промышленное производство. Калиматов отметил, что в регион зашёл инвестор строить завод по переработке сжиженного газа, в текущем году построят уже десять станций сжиженного газа.

Он добавил, что в Ингушетии открылся завод алюминиевых сплавов, где производится 10 тыс. тонн алюминиевого профиля. Кроме того, производят отопительные радиаторы, пластиковые трубы.

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Как передавало ИА Регнум, 19 апреля Калиматов в ходе ежегодного отчета правительства Ингушетии заявил, что инвестиции являются не только мощным драйвером роста, но и значимой частью экономического развития региона. Он подчеркнул, что власти республики на протяжении нескольких лет активно работали над созданием условий, которые были бы максимально комфортными для инвесторов. Оценивая итоги проведенной работы, он отметил, что на сегодняшний день республика демонстрирует хорошие результаты по инвестициям.