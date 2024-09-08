Директор ЦРУ рассказал, когда США видели риск ядерного удара России
Бёрнс: США подозревали РФ в намерении применить ядерное оружие в 2022 году
Лондон, 8 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. США подозревали Россию в том, что она якобы намеревалась использовать тактическое ядерное оружие осенью 2022 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс на мероприятии, организованном газетой The Financial Times.
«Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», — сказал он.
Бёрнс напомнил, что тогда по поручению президента США Джо Байдена встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, чтобы «чётко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации».
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Нарышкин сообщил, что обсуждал с Бёрнсом темы ядерной безопасности и спецоперации на Украине. Встреча проходила в Анкаре по инициативе США.
13 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае, если речь будет идти об угрозах существованию и суверенитету российского государства.
Также Путин отмечал, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.
Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.