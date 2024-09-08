Лондон, 8 сентября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. США подозревали Россию в том, что она якобы намеревалась использовать тактическое ядерное оружие осенью 2022 года. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс на мероприятии, организованном газетой The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Был момент в конце 2022 года, когда мы думали, что был неподдельный риск применения тактического ядерного оружия», — сказал он.

Бёрнс напомнил, что тогда по поручению президента США Джо Байдена встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, чтобы «чётко разъяснить, какими будут последствия такого рода эскалации».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года Нарышкин сообщил, что обсуждал с Бёрнсом темы ядерной безопасности и спецоперации на Украине. Встреча проходила в Анкаре по инициативе США.

13 марта 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае, если речь будет идти об угрозах существованию и суверенитету российского государства.

Также Путин отмечал, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины, это связано с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

Как подчёркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине.