Москва, 30 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Темы спецоперации и ядерной безопасности были основными на встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, заявил 30 ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Kremlin.ru Сергей Нарышкин

Он отметил в интервью РИА Новости, что чаще всего в ходе встречи звучали выражения «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, встреча Нарышкина и Бернса состоялась 14 ноября в Анкаре. Она проходила по инициативе Соединённых Штатов.