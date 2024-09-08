Москва, 8 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. России ещё необходимо сделать очень много, чтобы одержать победу в спецоперации. Об этом 8 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал слова замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова о том, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции.

«Ещё многое предстоит сделать», — сказал представитель Кремля, слова которого процитировало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Алаудинов 22 августа заявил, что Россия обязательно победит в спецоперации, потому что она просто обречена это сделать. Генерал-майор подчеркнул, что у России, по его мнению, нет никаких других вариантов, кроме как победить в СВО.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 27 августа отметил, что для России сейчас нет задачи важнее, чем победа в спецоперации. Политик уточнил, что конфликт на Украине и новые виды вооружения изменили всю военную науку.

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что Россия продолжит выполнять задачи спецоперации для обеспечения безопасности страны. Глава государства уточнил, что элиты Запада используют Украину в качестве орудия борьбы с Россией.