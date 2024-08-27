Москва, 27 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Для России на данный момент нет важнее задачи, чем победа в спецоперации. Об этом 27 августа заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Сейчас важнее задачи, чем победа в СВО, у страны нет», — подчеркнул он.

Медведев отметил, что в начале спецоперации у России были иные представления о тактике ведения военных действий. По его словам, сам конфликт и новые виды вооружения изменили всю военную науку.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил 20 августа, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как принявшие решение поехать в зону СВО добровольцы. Глава государства уточнил, что в этом случае речь идёт о сложном шаге, так как российские военные рискуют своим здоровьем и жизнью.

21 июня Путин заявил, что армия России, офицерский корпус и единство народа являются всепобеждающей силой.Российский лидер отметил, что российские военные надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности России, защищая граждан в Донбассе и Новороссии от неонацистов. Путин тогда отметил, что приоритетом страны остаётся содействие участникам специальной военной операции.

В феврале Путин заявил, что единение России гарантирует победу.