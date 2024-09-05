Москва, 5 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Россия уже одержала победу в специальной военной операции, заявил 5 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Геннадий Дубовой/РИА Новости

«Как я всегда говорю: в данной СВО мы уже выиграли. Дальше наша задача с вами сделать всё для того, чтобы мы были одной семьей», — заявил он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее, 4 сентября, Алаудинов заявил, что атака ВСУ на Курскую область является решающим боем СВО. Он добавил, что у украинских военных есть ещё резерв, с помощью которого они попытаются нанести удары, однако их линия фронта уже посыпалась. Российские военные продолжают продвижение, каждый день освобождая по несколько населённых пунктов, отметил замначальника Главного военно-политического управления ВС России.

ВСУ начали атаку на Курскую область с 6 августа. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 9,7 тыс. бойцов с начала боёв в Курской области.