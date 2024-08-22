Курск, 22 августа, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Россия обязательно победит в специальной военной операции, так как страна просто обречена на победу. Об этом 22 августа заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Bulkin Sergey/Global Look Press Апти Алаудинов

«Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — заявил он в видеосообщении, размещённом в его Telegram-канале.

Алаудинов добавил, что у России просто нет никаких других вариантов, кроме победы в спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа командир спецназа «Ахмат» рассказал, что боевые действия в Курской области и вся спецоперация могут закончиться в ближайшие два-три месяца. По его мнению киевский режим начал атаки на курском направлении, чтобы Россия отказалась от военных действий на других участках линии боевого соприкосновения.

Президент РФ Владимир Путин заявил 20 августа, что Россия остаётся непобедимой, пока у неё есть такие мужчины, как принявшие решение поехать в зону СВО добровольцы. Глава государства уточнил, что в этом случае речь идёт о сложном шаге, так как российские военные рискуют своим здоровьем и жизнью.