Москва, 8 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Российские военные поразили пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

РИА Новости/Максим Блинов

Также авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллеристами ВС России в течение суток были нанесены удары по цехам производства, сборки и снаряжения украинских дронов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

Подразделения Южной группировки войск уничтожили шесть полевых складов боеприпасов. На данном направлении потери ВСУ составили до 625 военных.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за последние сутки составили до 2075 бойцов. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре французские управляемые ракеты HAMMER, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 23 беспилотника ВСУ. Был освобождён населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике.

7 сентября артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту временной дислокации ВСУ с закрытых огневых позиций на расстоянии до 15 км.