Москва, 8 сентября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре французские управляемые ракеты HAMMER, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 23 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 8 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sgt. Andy Martinez/U. S. Department of Defense

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены: пункт временной дислокации центра специальных операций «Юг» ССО ВСУ, цеха производства, сборки и снаряжения беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах», — заявили в ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 642 самолёта, 283 вертолёта, 31 121 дрон, 579 зенитных ракетных комплексов и другую технику ВСУ.

Как сообщалоИА Регнум, за последние сутки подразделения Северной группировки войск нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Экипаж танка Т80БВМ Южной группировки войск подбил немецкий танк Leopard на донецком направлении накануне Дня танкиста, который в 2024 году отмечается 8 сентября. Удар нанесли с закрытой огневой позиции на расстоянии более 5 км. 7 сентября артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударили по пункту временной дислокации ВСУ с закрытых огневых позиций на расстоянии до 15 км.