Москва, 7 сентября, 2024, 21:33 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения пункта временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) расчётом гаубицы «Мста-С». Видео опубликовано 7 сентября в Telegram-канале ведомства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Расчёты «Мста-С» уничтожили пункт временной дислокации и живую силу ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли интенсивный удар по противнику с закрытых огневых позиций на расстоянии до 15 км.

В Минобороны добавили, что уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля с беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ расчётами гаубиц «Гиацинт-Б» на каховском направлении в Херсонской области. Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности более 20 км.

Ранее Минобороны опубликовало кадры успешной работы дроноводов подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Расчёт работает парой — один из бойцов готовит ударный дрон к запуску, в то время как второй производит разведку и находит цель.