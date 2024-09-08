Москва, 8 сентября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российские подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районах Харьковской области, сообщило 8 сентября Министерство обороны России.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

«Подразделениями группировки войск «Север» на брянском, липцовском и волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й бригады теробороны, 3-й бригады нацгвардии и 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины», — сообщило ведомство.

Вс России нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Гоптовка, Охримовка, Сосновка и Волчанск в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 160 военных, а также 122-мм гаубицу Д-30

Как передавало 8 сентября ИА Регнум, российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили четыре управляемые ракеты Hammer и 23 украинских беспилотника. Бойцы ВС России также поразили цеха производства, сборки и снаряжения дронов ВСУ.

Минобороны 8 сентября сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике.