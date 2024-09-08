Москва, 8 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Экипаж танка Т-80БВМ Южной группировки войск подбил немецкий танк Leopard в зоне специальной военной операции накануне Дня танкиста, который отмечается 8 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

«Наши деды воевали против «Тигров» (немецкий танк времён Великой Отечественной войны. — Прим. ред.), теперь мы воюем против Leopard, я этим горжусь», — заявил «РИА Новости» командир Т-80БВМ с позывным Капча.

Российские танкисты подбили Leopard с закрытой огневой позиции на расстоянии более 5 км на донецком направлении. По предоставленным заранее данным экипаж Т-80БВМ навёл орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего российские военные отработали по цели. Как пояснил Капча, по немецкому танку ударили осколочно-фугасными снарядами.

8 сентября в России отмечается День танкиста. Этот праздник установлен в 1946 году в память о заслугах бронетанковых и механизированных войск в годы Великой Отечественной войны.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября 2023 года в Минобороны России подтвердили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе боя на купянском направлении уничтожили первый танк Leopard 1A5. Военным, поразившим боевую машину противника, вручили ордена Мужества и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, а также медали «За отвагу» и «За храбрость».

В конце июля 2024 года ВСУ потеряли танк Leopard в зоне ответственности подразделений Южной группировки российских войск. В начале августа российские военные в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два танка Leopard ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус 6 сентября заявил, что Берлин совместно с партнёрами намерен отправить Киеву дополнительную партию танков Leopard 1A5.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход СВО, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Глава государства также заявлял, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.