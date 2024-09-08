Москва, 8 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Подготовку к проведению к прямой линии президента России Владимира Путина с жителями страны ещё не начали. Об этом 8 сентября рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Пока ещё нет», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос, слова представителя Кремля процитировал ТАСС.

Песков также пообещал своевременно сообщить о начале подготовки к прямой линии главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля пресс-секретарь российского лидера рассказал, что прямая линия президента с россиянами состоится ближе к Новому году и её совместят с большой пресс-конференцией Путина. Представитель Кремля уточнил, что она станет итоговым информационным мероприятием в формате, выбранном в 2023 году.

В середине декабря 2023 года Путин подвёл итоги года в формате прямой линии и большой итоговой пресс-конференции. Глава государства в течение четырёх часов отвечал на вопросы россиян и представителей различных СМИ, в то числе о ситуации в зоне СВО, возможности запрета абортов, мировой повестке, социальных проблемах и состоянии российской экономики.

Перед прямой линией Путин провёл подробное совещание с руководством президентской администрации, пообщался с министрами и главами ведомств. Песков рассказал, что многие из граждан, звонивших на прямую линию, выражали президенту свою поддержку.