Москва, 13 декабря, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Многие из тех, кто звонит на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, просто выражают ему поддержку, заявил 13 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Бедняков /РИА Новости Владимир Путин

«Проявляют консолидацию общества вокруг идей Путина и его выдвижения в качестве кандидата в президенты», — рассказал он в эфире Первого канала.

Представитель Кремля подчеркнул, что многие из тех, кто звонит, не задают никаких вопросов, а просто заявляют о своей поддержке.

Песков также рассказал, что Путин 12 и 13 ноября проводил совещания с администрацией, обсуждая подготовку к прямой линии. Президент интересовался, какие вопросы волнуют население чаще, а какие — реже.

Прямая линия с российским лидером начнётся в 12:00 мск 14 декабря. Её проведут совместно с ежегодной большой пресс-конференцией. Модераторами на мероприятии выступят журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Песков рассказал, что на прямую линию прислали более 2 млн вопросов. Он назвал это прекрасным социологическим срезом. Утром 13 декабря официальный представитель Кремля сообщил, что президент не будет проводить встреч, так как готовится в прямой линии.