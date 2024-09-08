Каракас, 8 сентября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну под угрозой ареста и попросил политического убежища в Испании. Об этом 7 сентября сообщила вице-президент латиноамериканской республики Делси Родригес в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Pedro Rances Mattey/dpa Эдмундо Гонсалес Уррутиа

«Оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — уточнила Родригес.

Как пояснила вице-президент Венесуэлы, Эдмундо Гонсалесу предоставили охранное свидетельство для выезда из страны. По словам Родригес, такое решение принято «ради спокойствия и политического мира в государстве».

«Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла», — поясняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса — экс-кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний.

Гонсалеса подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, саботаже в ущерб компьютерным системам, создании преступного сообщества.

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.