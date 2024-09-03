Каракас, 3 сентября, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Ордер на задержание экс-кандидата в президенты Венесуэлы от объединённой правой оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа выдал венесуэльский контрольный суд первой инстанции. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры страны в социальной сети.

Rufino Uribe Флаг Венесуэлы

«Национальный контрольный суд первой инстанции согласовал постановление о задержании Эдмундо Гонсалеса Уррутиа за серьёзные преступления», — уточняется в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

Ордер был запрошен в связи с расследованием публикации в открытом доступе в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно официальным данным президентских выборов. При этом Гонсалеса вызывали на допрос три раза, но он не являлся к указанному времени.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральная прокуратура Венесуэлы обратилась в суд с запросом о выпуске ордера на задержание экс-кандидата в президенты Гонсалеса. Его подозревают в нескольких преступлениях, в том числе в подделке документов, подстрекательстве к неповиновению закону, сговоре, саботаже в ущерб компьютерным системам, создании преступного сообщества.

28 июля в Венесуэле состоялись выборы президента страны. Действующий лидер государства Николас Мадуро, руководивший Венесуэлой два срока подряд, был объявлен победителем на выборах. Оппозиция отказалась признать его победу, после чего в Каракасе начались протесты и столкновения демонстрантов с полицией.

Законодатели США и ЕС с угрозами призвали Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы. По их утверждению, он якобы фальсифицировал результаты выборов в стране.