Лондон, 8 сентября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали восьмерых участников и противников пропалестинской акции протеста, прошедшей в центре Лондона. Об этом 7 сентября указано в сообщении Скотленд-Ярда, пишет The Guardian.

ChiralJon Протесты напротив Вестминстерского дворца в Лондоне

Уточняется, что шестеро задержанных участвовали в пропалестинском марше, участники которого требовали немедленного прекращения огня в секторе Газа. Им вменяются сразу несколько правонарушений: нарушение общественного порядка на фоне расовой нетерпимости, причинение ущерба собственности и нападение либо участие в нападении.

Ещё двое задержанных принимали участие в так называемой контрдемонстрации, они задержаны по подозрению в нападении на сотрудников полиции.

Акция в поддержку Палестины состоялась 7 сентября в Лондоне, её участниками стали несколько тысяч человек. Демонстранты прошли от площади Пикадилли до Гайд-парка, скандируя требование немедленно прекратить огонь в Газе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце августа неизвестные залили красной краской главный вход в здание издательства Tagesspiegel в Берлине, также на ворота была нанесена «антисемитская символика».

В целом ряде столиц западных стран проходили акции протеста против действий Израиля и поддерживающих его западных стран. В частности, в июле сотрудники полиции США задержали в одном из зданий Конгресса группу активистов, протестовавших против военной поддержки Израиля. В мае акция в поддержку Палестины состоялась в центре Вашингтона, в ней приняли участие десятки демонстрантов.

Сотрудники полиции задержали в Нью-Йорке студентов Колумбийского университета, вышедших на акцию протеста с пропалестинскими лозунгами. Демонстранты выступили против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа.