Берлин, 27 августа, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Неизвестные залили красной краской главный вход в здание издательства Tagesspiegel в Берлине, также на ворота была нанесена «антисемитская символика», сказано в публикации издания 27 августа.

tagesspiegel.de

Надписи обнаружил охранник издательства. Очистка фасада началась в этот же день. Руководители издания обратились с заявлением в полицию.

«На рулонных воротах был нарисован красный треугольник ХАМАС и надпись «Немецкие СМИ убивают», — сказано в публикации.

Полиция в свою очередь сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с материальным ущербом, при этом отмечается, что правонарушение имело политический характер.

Авторы публикации указали, что красный треугольник — символ палестинской организации ХАМАС, при этом сторонники Израиля считают, что, нанося этот символ, палестинцы таким образом обозначают своих врагов, а пропалестинские активисты, наоборот, заявляют, что фигура лишь символизирует часть флага страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в целом ряде столиц западных стран проходили акции протеста против действий Израиля и поддерживающих его западных стран. В частности, в июле сотрудники полиции США задержали в одном из зданий Конгресса группу активистов, протестовавших против военной поддержки Израиля.

В феврале Музей современного искусства в Нью-Йорке вынужденно закрылся раньше, чем следовало по расписанию, из-за акции пропалестинских активистов против операции Израиля в секторе Газа. Активисты сели на пол в атриуме музея, развернули плакаты с данными об убитых в секторе Газа и транспаранты в поддержку Палестины и принялись скандировать лозунги.