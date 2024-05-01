Нью-Йорк, США, 1 мая, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Студентов Колумбийского университета (Columbia University), вышедших на акцию протеста против политики США по поддержке действий Израиля в секторе Газа, начали задерживать сотрудники полиции. Об этом 30 апреля пишет Reuters.

(сс) Mike Shaheen Полиция на акциях протеста в США

Уточняется, что в ходе пропалестинской акции студенты захватили кампус «Гамильтон-холл» Колумбийского университета и забаррикадировались в зданиях. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг кампуса и начали штурм захваченных зданий.

Отмечается, что полицию вызвало руководство вуза. Представитель университета пообещал немедленно отчислить протестующих, но в ответ студенты заявили, что их мнение игнорируют.

«Мы сожалеем, что протестующие решили обострить ситуацию своими действиями», — отмечается в заявлении руководства вуза, распространила пресс-служба.

Сотрудники полиции в защитном снаряжении с помощью лестниц проникли через окна в здания кампуса и начали задерживать студентов. Пока количество задержанных неизвестно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в штате Техас задержаны полицией около 40 студентов на митинге в поддержку Палестины. В офисе окружного шерифа отказались назвать точное число задержанных, пояснив, что окончательные подсчёты подведут в течение суток.

Кроме того, несколько высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю США Энтони Блинкену о недоверии Израилю в вопросе соблюдения международного права в секторе Газа при использовании американского оружия.