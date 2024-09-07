Берлин, 7 сентября, 2024, 20:13 — ИА Регнум. ВСУ впервые применили против российских военных «летающий автомат Калашникова», прикрепив оружие к беспилотнику, заявил обозреватель немецкого издания BildЮлиан Рёпке.

Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он сообщил, что сидевший в укрытии украинский военный запустил на расстояние в несколько километров тяжёлый квадрокоптер, к которому присоединили АК-74. При попадании цели в поле зрения на автомате дистанционно нажимали на спусковой крючок.

«Пока неясно, пойдёт ли он в серийное производство и если да, то в каком объёме», — написал обозреватель в статье, опубликованной 6 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По информации российского военного источника, в ходе атаки погибли и получили ранения около 500 военных. Среди них были операторы дронов и средств радиоэлектронной борьбы и разведки, а также наёмники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

7 сентября российские бойцы, действующие на донецком направлении, сбили розовый украинский FPV-дрон с надписью «Прекрасный день» на английском языке. Он был начинён взрывчаткой. Бойцы в беседе с ИА Регнум предположили, что такой дрон мог использовать военнослужащий с нетрадиционной ориентацией.

В августе на Украине сбили загадочный беспилотник, изготовленный по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащённый реактивным двигателем. Российские войска использовали его в ходе одной из воздушных атак. На БПЛА не было вооружения и оборудования для разведки. Вероятно, его использовали в качестве приманки.