Донецк, 7 сентября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. На донецком направлении российские бойцы сбили розовый FPV-дрон с надписью «Прекрасный день» на английском языке. Дрон был начинён взрывчаткой и направлялся в сторону российских бойцов. Военные рассказали ИА Регнум, что дроном, скорее всего, управляли девушка или украинец с нетрадиционной ориентацией.

ИА Регнум

Бойцы 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады через прицел снайперской винтовки уничтожили дрон-камикадзе розового цвета с наклейками на корпусе.

«Есть два варианта, кому принадлежит дрон: либо это девушка, либо это солдат ВСУ с неправильной ориентацией. Нам кажется, что второе вероятнее», — поделился с ИА Регнум один из бойцов бригады.

Дрон обезвредили и оставили себе как трофей. На одной из наклеек написана циничная надпись на английском языке «Beautiful day», то есть прекрасный день.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Он изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащён реактивным двигателем.