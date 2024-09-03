На Украине заметили загадочный российский дрон
Defence Blog: на Украине заметили загадочный российский дрон
Вашингтон, 3 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Об этом пишет Defence Blog.
По информации издания, ранее не встречавшейся украинской стороне беспилотник был сбит 30 августа. Он изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащён реактивным двигателем.
Отмечается, что дрон не переносил ни оружия, ни видимого разведывательного оборудования и мог использоваться в качестве приманки. Также издание допускает, что этот БПЛА был экспериментальной моделью.
Как передавало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.