Вашингтон, 3 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Об этом пишет Defence Blog.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, ранее не встречавшейся украинской стороне беспилотник был сбит 30 августа. Он изготовлен по аэродинамической схеме «летающее крыло» и оснащён реактивным двигателем.

Отмечается, что дрон не переносил ни оружия, ни видимого разведывательного оборудования и мог использоваться в качестве приманки. Также издание допускает, что этот БПЛА был экспериментальной моделью.

Как передавало ИА Регнум, подразделения Вооружённых сил РФ в Херсонской области получили дроны «Сибирь» новой модели, способные нести две мины калибра 82 мм, и уже начали их испытание и применение. Новый беспилотник был разработан отечественными специалистами. Дальность его полёта составляет до 10 км, а с помощью камеры можно наблюдать за действиями противника на расстоянии до 30 км.