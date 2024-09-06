Москва, 6 сентября, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Около 500 военных специалистов, в том числе наёмников из Польши, Франции, Германии и Швеции, погибли и получили ранения 3 сентября в результате ракетного удара Вооружённых сил России по учебному центру ВСУ в Полтаве. Об этом сообщил журналистам высокопоставленный военный источник.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«[Был] нанесён групповой ракетный удар ОТРК «Искандер-М» по 179-му объединённому учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в г. Полтаве», — процитировал 6 сентября ТАСС собеседника.

Он уточнил, что иностранцы обучали в центре украинских военных. Также в ходе атаки было много погибших и раненых среди украинских специалистов связи, а также операторов средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ВС России нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве 3 сентября. Украинский блогер сообщил, что после этого в городской морг доставили более 760 тел.

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв назвал катастрофой удар по полтавскому военному центру, так как там обучали специалистов, ценящихся на фронте «на вес золота». По его данным, военный объект атаковали, когда личный состав вышел на построение.