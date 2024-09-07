Курск, 7 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Украинская армия каждый день пытается прорваться вглубь Курской области, но у неё ничего не получается, 7 сентября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«Противник пытается ежедневно продавиться, подбрасывает новые и новые силы. У него пока ничего не получается», — заявил Алаудинов ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа ВСУ прорвались в приграничные районы Курской области. Российские военные не дали противнику продвинуться вглубь территории РФ. В настоящее время идёт выдавливание украинских вооружённых формирований из приграничья.

За время нападения на Курскую область ВСУ потеряли более 10,4 тыс. военных, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 боевых бронемашин, семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS американского производства.

Алаудинов 6 сентября рассказал, что ВСУ несут большие потери на курском направлении. В приграничье украинское командование ежедневно направляет новые подразделения. По его словам, бойцы ВСУ в последние дни меньше используют БПЛА и тяжёлую военную технику, опасаясь российских ответных ударов.