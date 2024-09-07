Курск, 7 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Артиллеристы Северной группировки войск нанесли удар по живой силе и военной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ), укрывавшихся в лесном массиве курского приграничья. Об этом 7 сентября сообщило Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/TASS

Цели выявили с помощью средств воздушной разведки.

«После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск «Север», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали поражение мест временного размещения украинских бойцов и техники.

Как сообщало ИА Регнум, украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным на 7 сентября, потери ВСУ армии на курском направлении составили более 10,7 тыс. бойцов и 84 танка.

7 сентября экипаж российского бомбардировщика Су-34 нанёс удар авиабомбой ФАБ-500 по скоплению живой силы и бронированной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Разведка подтвердила уничтожение целей, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. В этот же день расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Север» ВС РФ уничтожили живую силу украинских войск в приграничье Курской области.