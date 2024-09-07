Москва, 7 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России нанесли удары по цехам на контролируемой Киевом территории, где производят компоненты для ракет «Гром-2» и реактивных дронов «Паляница». Об этом 7 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что российские войска поразили склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, узел спутниковой телекоммуникационной связи и инфраструктуру военного аэродрома, а также нанесли удары по скоплениям личного состава и военной технике украинских формирований в 139 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны армии России за сутки сбили три французские управляемые авиабомбы Hammer, четыре реактивных снаряда американских реактивных систем залпового огня HIMARS и 30 дронов.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 24 августа заявил о первом применении украинскими боевиками новой ракеты-дрона «Паляница». По его утверждению, новый беспилотник гораздо быстрее и мощнее других дальнобойных дронов.

Новый БПЛА ВСУ оснащён реактивным двигателем, позволяющим ему развивать скорость до 800 км/ч, из-за чего такие дроны можно сбить лишь при помощи ракетных комплексов. Беспилотник может двигаться как на малых высотах, так и подниматься над землёй примерно на километр.

Российские военные 5 сентября уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов ВСУ. Дальние удары по объектам противника наносили авиация, ракетные войска, артиллеристы и операторы беспилотников.