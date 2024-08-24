Киев, 24 августа, 2024, 20:22 — ИА Регнум. ВСУ впервые применили ракету-дрон «Паляниця», заявил 24 августа глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе торжественного мероприятия по случаю празднования Дня независимости Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня произошло первое успешное боевое применение нашего нового оружия абсолютно нового класса — украинской ракеты-дрона «Паляниця», — сказал он.

По словам Зеленского, новый беспилотник гораздо быстрее и мощнее других дальнобойных БПЛА. Он не раскрыл других деталей, в том числе, на каком направлении применили дрон. По мнению главы режима, российской стороне будет трудно понять, чем ВСУ нанесли удар.

На Украине словом «паляниця» называют разновидность хлеба. После начала СВО сторонники киевского режима начали использовать это слово, чтобы отличать «настоящих украинцев» от других. Те, кто привык к фонетике русского языка, произносят название хлеба с акцентом, который заметен для украиноязычных.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ регулярно наносят удары по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре на российской территории. 6 августа украинские войска атаковали Курскую область. СК России зафиксировал случаи их целенаправленных посягательств на жизнь мирных жителей, в том числе дроном ударили по машине скорой помощи, от чего погибли фельдшер и водитель, а также врач получил ранения.

В ночь на 24 августа ВСУ обстреляли Ржевку в Белгородском районе, из-за чего были ранены двое мирных жителей. От удара также получил повреждения жилой дом.