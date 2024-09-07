Москва, 7 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Ведение единого цифрового реестра воинского учёта в России предложили передать от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Министерству обороны. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В пояснительной записке к документу говорится, что цель нововведения — перераспределить обязанности между Минцифры и Минобороны при работе с единым реестром сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учёт, состоящих на учёте, а также не состоящих, но обязанных встать на него.

«Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках реализации мероприятий по созданию реестра воинского учета, принадлежат Российской Федерации в лице Министерства обороны Российской Федерации», — говорится в проекте постановления.

В Минцифры пояснили журналистам, что изменения носят технический характер. Их введение не отразится на гражданах и военных комиссариатах.

«Это необходимо законодательно, так как мы отвечаем за техническую часть и занимаемся разработкой реестра по заданию функционального заказчика — Минобороны», — процитировал пояснение министерства ТАСС.

Проект постановления представило Минцифры. Документ вынесли на обсуждение 6 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Документ в том числе предполагает возможность выдачи повесток в военкомат в электронном виде.

По словам замглавы Минцифры России Олега Качанова, полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учёта не получится осуществить раньше 2025 года. Это сложный процесс, так как необходимо выполнить жёсткие требования к инфраструктуре, в том числе защитить каналы связи.