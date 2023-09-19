Москва, 19 сентября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета невозможен раньше 2025 года, потому что есть жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. Об этом 19 сентября заявил замглавы Минцифры России Олег Качанов на конференции «Цифровизация в госсекторе».

«По созданию реестра воинского учета — его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года», — сказал он.

Как заявил замглавы Минцифры, создание реестра требует инфраструктуры, каналов связи и их защиты.

Качанов добавил, что пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух российских субъектов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Минцифры выдвинуло предложение запустить единый реестр воинского учета и испытать его функциональность до 31 декабря 2023 года. Авторы документа предложили разделить процесс разработки на три этапа. Первый завершится 31 декабря, второй будет длиться с 1 января по 31 декабря 2024 года, а третий начнётся с 1 января 2025 года.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, предполагающий в том числе возможность выдачи гражданам повесток в электронном виде.