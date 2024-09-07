Москва, 7 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. В день 877-й годовщины основания Москвы президент России Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин по видеосвязи из концертного зала «Зарядье» приняли участие в открытии первого участка Троицкой линии метрополитена.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин

Российский лидер и мэр Москвы запустили работу станций «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914390" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Открытие ряда инфраструктурных объектов в Москве

«Москва делает просто выдающиеся успехи в сфере метростроения. Это, конечно, прежде всего заслуга тех, кто работает в этой важнейшей отрасли городского хозяйства», — заявил Путин.

Со своей стороны мэр Москвы отметил, что город развивается, продолжается реализация крупных проектов, таких как Троицкая линия метро протяжённостью 43 км, включающая 17 станций. Она станет одним из самых протяжённых радиусов Московского метро и самым большим за МКАД и пройдёт от станции «ЗИЛ» и до Новой Москвы.

«Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии, несколько станций: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Вокруг них проживают где-то около 800 тыс. человек. И дальше этапами будем запускать всю линию», — процитировало Собянина агентство новостей «Москва».

Длина открытого сегодня участка составила 8,3 км. В 2029 году новыми станциями будут ежедневно пользоваться около 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 сентября в концертном зале «Зарядье» поздравил с 877-й годовщиной основания Москвы жителей города и всех российских граждан. Президент назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.

Глава государства подчеркнул, что в Москве почти в два раза за последние 14 лет выросла сеть метро. Он отметил, что сегодня в столице начала работу новая, 16-я линия метро — Троицкая.