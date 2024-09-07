Москва, 7 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Москва — это один из лучших мегаполисов мира, заявил 7 сентября президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в концертном зале «Зарядье» по случаю 877-й годовщины основания российской столицы.

Олег Елков/ТАСС

«Москва, бесспорно, один из лучших мегаполисов мира, — мы можем говорить это с уверенностью, — и по качеству жизни, и по возможностям для самореализации её жителей», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3914365" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города

Как отметил глава государства, новаторские производства, научные и образовательные центры гармонично сочетаются в российской столице с уникальными музеями, концертными залами, с духовными и историческими святынями России. Открытость и гостеприимность Москвы отмечают и в России, и за её пределами.

В прошлом году Москву посетили 24,5 млн туристов как из России, так и из-за рубежа. До российской столицы можно удобно добраться практически всеми видами транспорта, отметил глава государства. Сейчас строится трасса М-12, связывающей Москву с Поволжьем. В ближайшее время она пройдёт до Урала, а в ближайшей перспективе — до Сибири и Дальнего Востока. Начинается также строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

В самой столице сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое. В день города открылось сразу несколько станций 16-й линии метро. Кроме того, Москва славится своими чистыми, благоустроенными парками.

Также в своей поздравительной речи глава государства отметил, что Москва была и остаётся сердцем России. Российскую столицу президент назвал городом-тружеником, сосредоточением кода многонационального народа России, символом и надёжным оплотом российской государственности.

Москвичи всегда, особенно на самых сложных этапах истории, остро чувствовали свою ответственность за судьбу страны, совершали трудовые и ратные подвиги. Они показывали примеры мужества, стойкости и любви к Родине. Вместе с жителями всех российских регионах на передовой спецоперации сражаются тысячи москвичей.

Президент отметил вклад промышленных предприятий Москвы в борьбу с противником в зоне спецоперации. Заводы в короткие сроки многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО и в целом для укрепления безопасности и технологического суверенитета России.

Москва стала важнейшим центром развития беспилотных технологий и крупнейшим производителем критически важных медикаментов. Создание передовых предприятий в сфере микроэлектроники и фотоники в российской столице идёт полным ходом.

Как сообщало ИА Регнум, в день 877-й годовщины основания Москвы Путин принял участие в открытии социальных объектов в Москве по видео-конференц-связи из парка «Зарядье». На церемонии открытия нового кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году было построено шесть из 14 корпусов, в этом году запустили вторую очередь.