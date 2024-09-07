Москва, 7 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» в Суджанском районе Курской области разбили две группы украинских военных. Об этом в субботу, 7 сентября, рассказал сдавшийся в плен боец 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

Александр Река/ТАСС

15 августа группе, в составе которой он выполнял боевые задачи, приказали отправиться на ферму, чтобы «зачистить» её. Однако там по украинским военным открыли огонь с разных сторон. Они вызвали подкрепление, но отправившийся на помощь отряд тоже попал под удар.

«Было две группы по шесть человек, получается, 12 человек. Погибли 10 человек, и вдвоём мы остались живыми, но ранеными. Мы сдались в плен», — процитировал военнослужащего 7 сентября ТАСС.

Отмечается, что разбитые спецназом группы участвовали в захвате в плен российских военнослужащих и местных жителей.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал очередное видео допроса украинских военнопленных. Он отметил, что все рассказывают, будто не хотели воевать, и никто не признаётся в приверженности нацистской идеологии.

Замначальника главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 7 сентября сообщил, что формирования ВСУ ежедневно подводят подкрепления и пытаются прорваться вглубь Курской области, но российские бойцы им этого не позволяют.

ВСУ начали атаковать Курскую область 6 августа. По данным на 6 сентября, украинские войска на этом направлении потеряли более 10,4 тыс. бойцов, 81 танк, 41 БМП, 74 БТР, 599 бронемашин, а также семь установок М142 HIMARS и пять комплексов М270 MLRS американского производства.