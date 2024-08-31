* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Грозный, 31 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал очередное видео со взятыми в плен военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ), среди них оказался боец националистического батальона «Айдар» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из видео

По словам пленного, он попал в «Айдар» после мобилизации. В нацбатальоне боевик пробыл всего полтора месяца. Второй военнопленный служил в ВСУ два месяца, всё это время он занимался глушением сигнала российских беспилотников.

«Разумеется, если их послушать, никто из этих пленных не хотел воевать. Кто-то — как бы в первый раз вышел на боевую задачу, другой — как бы неисправимый пацифист», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3912634" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Командир известного отряда спецназа «Ахмат» Шустрый

Он также заявил, что украинские бойцы, попавшие в плен ВС России, готовы быть кем угодно, только не «героями», которые пошли против россиян с оружием в руках.

Также глава республики отметил эффективную работу бойцов спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 4-й бригады 3-й армии Южного военного округа, которые и взяли в плен украинских боевиков.

17 августа глава Чеченской Республики опубликовал видеозапись допроса украинского военного из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В этот же день командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ истощают украинские войска в Курской области. По его словам, российские бойцы каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении.