Белгород, 7 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате прилёта беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в посёлок Шамино в Шебекинском городском округе. Об этом 7 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями головы, груди, рук, ног и спины бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона в Telegram-канале.

Медики окажут пострадавшему всю необходимую помощь.

В селе Козьмодемьяновка в результате атаки украинского БПЛА повреждено ограждение частного дома. Осколки задели три легковых автомобиля. В Белгородском районе на участке автодороги Никольское — Зиборовка FPV-дрон атаковал движущийся по дороге КамАЗ. Водитель не пострадал, авто получило повреждения.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 сентября ВСУ трижды обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Повреждения получили 15 частных домов. В результате обстрела также разрушена крыша гаража, повреждён легковой автомобиль, ещё четыре транспортных средства посечены осколками. Никто из жителей не пострадал.

2 сентября два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ по шести населённым пунктам в Белгородской области. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.