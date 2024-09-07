Курск, 7 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России утром в субботу сбили две управляемые авиабомбы украинских формирований в Курской области. Об этом 7 сентября сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава области также поблагодарил российских зенитчиков за их боевую работу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 сентября силы ПВО армии России сбили четыре украинских дрона над двумя регионами страны. В Минобороны уточнили, по два БПЛА противника сбили в небе над Белгородской и Курской областями.

Вечером 6 сентября Смирнов сообщил о дроне и двух управляемых авиабомбах украинских боевиков, сбитых российскими средствами ПВО в курском приграничье. До этого глава региона сообщал о ракетной опасности в регионе и через некоторое время — о её отмене.