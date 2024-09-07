Москва, 7 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Ни экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, ни вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис не отменят американские санкции против России. Об этом 7 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Maik Meyer/Keystone Press Agency

По словам Медведева, ранее пообещавший отменить антироссийские санкции в случае избрания президентом США Трамп этого не сделает, так как при всей его «несистемности» он так или иначе является системным персонажем, а также прагматиком, несмотря на экстравагантность и самовлюблённость.

«Трамп как бизнесмен понимает, что санкции вредят господству доллара в мире. Однако не настолько, чтобы устроить в США революцию и пойти против антироссийской линии пресловутого deep state [внутреннего государства], которое гораздо сильнее любого Трампа», — написал он в своём Telegram-канале.

Политик добавил, что от Харрис также не стоит ждать никаких сюрпризов в этом вопросе, так как она неопытна и, по утверждению её недругов, глупа. А потому в случае избрания президентом США ей будут готовить красивые бессмысленные речи и скучные правильные ответы на вопросы, а Харрис, «заразительно смеясь», будет читать их с телесуфлёра, уточнил он.

«Санкции против СССР были весь XX век. Они вернулись в ХХI в беспрецедентном масштабе. Поэтому для всех нас — sanctions forever [санкции навсегда],. Вернее — до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны. Ведь Голливуд недаром снимает о ней фильмы», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 сентября бывший кандидат в президенты США республиканец Вивек Рамасвами назвал голословными заявления американских властей о якобы попытке российских СМИ вмешаться в американские выборы. По его словам, такими действиями Вашингтон пытается скрыть собственные незаконные действия.

Американский журналист Такер Карлсон 6 сентября заявил, что США вводят санкции против российских СМИ, пытаясь заглушить критику в адрес администрации президента Джо Байдена. Он также указал на то, что с видеохостингов, включая YouTube, начал исчезать контент консервативных авторов, которых американский минюст обвинил в якобы связях с иностранным государством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 сентября заявила, что США переплюнули сами себя в новых санкциях против российских СМИ. По её словам, в этот раз произошло нечто удивительное: даже американские власти не смогли полностью озвучить принятые ими меры.