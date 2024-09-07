Москва, 7 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Профицит федерального бюджета России в августе возник из-за роста доходов и низких расходов. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что такая ситуация носит сезонный характер.

«В значительной степени прирост в августе произошел благодаря высокой динамике доходов и традиционно не очень высокому уровню расходов с учетом сезонности», ― подчеркнули в министерстве.

в Минфине добавили, что исполнение бюджета идёт в соответствии с целевыми параметрами закона о бюджете.

Минфин 6 сентября сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ, по предварительной оценке, за январь ― август 2024 года составил 331 млрд рублей. Доходы бюджета за отчётный период составили 23,029 трлн рублей, что на 35,5% больше, чем годом ранее. При этом расходы достигли 23,360 трлн рублей (+22,2%). Профицит сложился в размере 767 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин в апреле заявил, что доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей. Исполнение расходов бюджета в 2023 году приблизилось к 100%. Как подчеркнул глава правительства, это лучший результат последних лет.

Доходы бюджета России в январе ― мае 2024 года выросли почти в полтора раза (на 45,5%) и составили 14 289 млрд рублей. По предварительной оценке Минфина, объём расходов федерального бюджета за пять месяцев составил 15 272 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы бюджета увеличились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ― до 9338 млрд рублей. При этом нефтегазовые доходы составили 4951 млрд рублей, превысив на 73,5% показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.

Президент России Владимир Путин 26 августа сообщил, что доходы бюджета за семь месяцев текущего года приблизились почти к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Глава государства назвал этот показатель хорошим.