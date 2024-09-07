Владивосток, 7 сентября, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, в отличие от Демпартии, может заручиться поддержкой простых американских граждан на большую войну с Россией, если не сможет разрешить конфликт на Украине. Такое мнение 7 сентября высказал американский журналист Джексон Хинкл на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos

«Трамп из тех парней, которые, в отличие от [вице-президента США и кандидата на пост главы государства от] демократов Камалы Харрис и [действующего президента США] Джо Байдена, на самом деле могут заручиться внутри США поддержкой рядовых солдат и среднестатистического населения на ведение большой войны», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам журналиста, представители Демпартии США, в отличие от Трампа, вряд ли могут рассчитывать на поддержку со стороны простых американцев в вопросе о большой войне с Россией или Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 28 августа Трамп заявил, что нападение украинских формирований на Курскую область может привести к третьей мировой войне. По словам экс-главы Белого дома, из-за этого глобальный конфликт сегодня ближе, чем когда-либо.

До этого экс-президент США неоднократно заявлял о том, что, в случае своего возвращения в Белый дом по результатам выборов, он за сутки закончит конфликт на Украине. По словам Трампа, он сделает Москве и Киеву предложения, после которых конфликт будет урегулирован.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 сентября усомнился в способности Трампа разрешить украинский конфликт. По словам представителя Кремля, у кандидата от республиканцев нет «волшебной палочки» для урегулирования конфликта на Украине в течение суток.