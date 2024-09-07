Курск, 7 сентября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. У России достаточно сил и ресурсов для того, чтобы выдавить с территории Курской области формирования украинских войск, вторгнувшиеся в регион. Об этом 7 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Да», — утвердительно ответил Песков в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос, хватит ли России сил и средств, чтобы выбить противника из приграничных районов Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил, что киевский режим вторжением в Курскую область пытался отвлечь Вооружённые силы РФ от наступления в Донбассе. Также глава государства подчеркнул, что для российских военных защита приграничных регионов страны от атак украинских формирований является священным долгом.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны России от 6 сентября, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 10,4 тыс. военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортёра, 599 ББМ, 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 19 станций радиоэлектронной борьбы.