Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Киевский режим нападением на Курскую область пытался отвлечь Вооружённые силы России от наступления в Донбассе, однако не смог осуществить свои планы. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Цель противника [при атаке на Курскую область] заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, — освобождение, которое является нашей первоочередной целью», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Киев не смог реализовать задуманное, добавив, что российские военные стабилизировали ситуацию и начали постепенно выдавливать украинские формирования из приграничных районов Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 сентября Путин назвал освобождение территории Курской области от украинских боевиков и защиту россиян священным долгом армии России. Глава государства уточнил, что сейчас вся страна должна думать о людях, которые проходят через серьёзные испытания и страдают от действий ВСУ.

Украинские боевики начали атаку на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским формированиям пройти вглубь территории РФ. По данным на 4 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 9,7 тыс. бойцов.