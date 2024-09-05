Владивосток, 5 сентября, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Защита приграничных российских регионов, Курской области, от украинских атак является священным долгом для Вооружённых сил России. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

РИА Новости/Аврора

«Священный долг Вооружённых сил сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надёжно защитить наших граждан. Вся страна должна делать всё, чтобы людей поддержать», — заявил российский лидер.

Глава государства также заявил, что цель киевского режима при атаке на Курскую область заключалась в том, чтобы отвлечь Россию от наступления в Донбассе.

«У противника ничего не получилось. Наши Вооружённые силы стабилизировали ситуации и начали постепенно выдавливать его с приграничных территорий», — подчеркнул президент.

В ходе пленарной сессии ВЭФ Путин также заявил, что украинская армия несёт очень большие потери. На наиболее важных направлениях фронт разрушается и ВСУ теряют боеспособность, подчеркнул глава государства.

Российский лидер назвал «очень опасными терактами» удары украинской армии по Курской АЭС. В этой связи Путин предложил представить, что будет, если ВС России будет отвечать зеркально.

ВСУ начали атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским формированиям пройти вглубь российской территории. По данным на 5 сентября, потери украинской армии на курском направлении составили 10,1 тыс. бойцов и 81 танк.