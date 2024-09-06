Белгород, 6 сентября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили 6 сентября в Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

Украинская армия применила БПЛА самолётного типа. Дрон был сбит в районе семи часов утра.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что накануне вечером ВСУ трижды обстреляли город Шебекино. Пострадали 15 домов, кровля производственного здания.