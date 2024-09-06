Киев, 7 сентября, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Денежные средства в размере 10 млн евро рассчитывает получить Украина от Литвы на закупку ракет-дронов «Паляница». Об этом сообщил 6 сентября экс-министр Украины по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

US Air Force Авиабаза Рамштайн. ВВС США на территории Германии

«Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона «Паляница», — уточнил Камышин в своём Telegram-канале.

Как пояснил Камышин, такое обещание дано на заседании рабочей группы, которое состоялось на авиабазе Рамштайн в Германии. Киев в ходе заседания представил производственные способности Вооружённых сил Украины (ВСУ) и снова обратился с просьбой о закупке вооружений «именно у украинских производителей».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Берлин совместно с партнёрами намерен отправить Киеву дополнительную партию танков Leopard 1A5. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации. Кроме того, по его словам, ФРГ передаст киевскому режиму ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Белый дом в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи для Киева.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия на Украину только истощают ресурсы стран, которые принимают участие в её поддержке.