Москва, 6 сентября, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в течение недели, с 28 августа по 5 сентября, уничтожили около 50 украинских морских дронов, сообщил журналистам высокопоставленный военный источник.

Алексей Дружинин/РИА Новости

«Было уничтожено 48 украинских БЭК (безэкипажных катеров. — Прим. ред.), в том числе в море — 16 БЭК и в портах — 32 БЭК. Ещё 38 БЭК были повреждены в местах складирования», — процитировал собеседника ТАСС.

Кроме того, источник сообщил, что расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» 28 августа нанёс удар по сухогрузу в Бурлачьей Балке в Одесской области, с которого разгружали вооружение и боеприпасы для ВСУ. Были повреждены и уничтожены морские дроны, а также погибли 20 иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 сентября российские бойцы отразили в Новороссийске атаку морских дронов. После этого Минобороны России сообщило о ликвидации двух безэкипажных катеров в Чёрном море.

4 сентября российские войска на территории Украины уничтожили завод по производству боеприпасов и склад морских дронов. Они также нанесли удары по пункту размещения иностранных наёмников и по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах.