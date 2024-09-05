Белгород, 5 сентября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи 5 сентября уничтожили в небе над территорией Российской Федерации семь украинских беспилотных летательных аппаратов и один снаряд РСЗО «Ольха». Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» и БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Белгородской области российские военные сбили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника. Ещё три и два БПЛА соответственно уничтожены в небе над Курской и Брянской областями.

Кроме того, дежурными огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера ВСУ в северо-восточной части акватории Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, об отражении атаки безэкипажных катеров в ночь на 5 сентября сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Опасность атаки морских дронов объявили около 01:25 по местному времени (совпадает с мск).

В среду вечером, 3 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали Борисовский район. При атаке FPV-дрона в районе села Богун-Городок пострадал один мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации БПЛА-камикадзе в селе Берёзовка повреждена кровля и стены одного частного домовладения, а также остекление хозпостройки.