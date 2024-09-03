Вашингтон, 3 сентября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Власти США близки к тому, чтобы согласовать передачу Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом 3 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на западных чиновников.

USAF

«США близки к согласованию вопроса о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которые способны бить вглубь территории России», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае положительного решения Вашингтона Киеву придётся ждать это оружие несколько месяцев, так как американской стороне приходится решать технические вопросы перед любой поставкой вооружений.

По словам источников издания, об этом может быть объявлено уже нынешней осенью, хотя окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Высокоточные крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), в отличие от ракет Storm Shadow или SCALP, адаптированы к использованию американскими истребителями F-16. Их дальность в зависимости от модификации составляет от 370 до 980 км.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что киевский режим рассчитывает получить разрешение от Вашингтона для ударов американским оружием по территории России после предоставленного списка возможных целей. Отмечалось, что Белый дом якобы пока не спешит снимать запрет на применение дальнобойных американских ракет по целям в глубине российской территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце мая заявлял, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием со стороны Киева. Представитель Кремля отметил, что они показывают степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая подчеркнул, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки, а выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание способны лишь специалисты высокого класса. Глава государства добавил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в том, с чем они играют в этом случае.