Лондон, 6 сентября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 162 млн фунтов стерлингов (около $213 млн). Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе министерства обороны Соединённого Королевства.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В рамках контракта Киев получит от Лондона 650 лёгких многоцелевых ракетных систем.

«Великобритания поставит Украине 650 лёгких многоцелевых ракетных комплексов (LMM) для усиления возможностей противовоздушной обороны страны в рамках обязательств нового правительства перед Украиной», ― говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства.

В минобороны добавили, что о пакете помощи для Киева британский министр обороны Джон Хили официально объявит в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.

Планируется, что первые партии артиллерийских снарядов на общую сумму 300 млн фунтов стерлингов (около $395 млн) от Великобритании начнут поступать на Украину до конца этого года.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности страны составить план оказания Украине более широкой поддержки. Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической. Как заявил анонимный источник в военной сфере британской газете The Times, чтобы выстроить единую политику Британии на украинском направлении, создали специальную группу с участием министерств обороны и иностранных дел Соединённого Королевства.

Также британские министры ведут переговоры с коллегами из западных стран, пытаясь убедить их разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow. Отмечается, что официальная позиция Лондона о недопустимости таких ударов не изменилась. При этом Великобритания, как и другие западные страны, не ограничивает ВСУ в нанесении ударов своим оружием по территориям, вернувшимся в состав РФ в 2022 году.

В июне Риши Сунак, занимавший на тот момент пост премьер-министра Великобритании, заявил, что общий объём помощи, которую Соединённое Королевство выделило Украине, составляет £12,7 млрд фунтов ($16,25 млрд).