Москва, 5 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Поставки вооружений, и в том числе американских истребителей F-16, киевскому режиму являются уносящим жизни людей трагифарсом. Об этом 5 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

United States Air Force

«Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Дипломат также назвала эту ситуацию трагедией, уносящей жизни людей и разрушающей всё.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября американская газета The Wall Street Journal написала, что лучшие из пилотов украинских формирований погибли ещё до поставок Киеву американских F-16. Авторы статьи назвали в числе таких украинских лётчиков Алексея Меся, погибшего во время полёта на F-16 в конце августа, а также Андрея Пильщикова, погибшего ещё в августе 2023 года в ходе тренировочного полёта.

Генштаб украинских войск признал потерю одного из поставленных Киеву F-16, о чём ранее сообщали западные и украинские СМИ. Крушение произошло через несколько недель после поставок украинским военным американских самолётов.

Депутат украинской Верховной рады Марьяна Безуглая 30 августа заявила, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) пыталось скрыть данные о том, что один из истребителей F-16 сбили украинские силы ПВО. А военный эксперт Драго Боснич 31 августа назвал серьёзной потерей для Киева гибель лётчика F-16.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 2 сентября заявил о провале обучения украинских пилотов управлению F-16 в США. По его словам, американским инструкторам так и не удалось толком обучить ВСУ, раз американская система ПВО Patriot сбила F-16 в украинском небе.