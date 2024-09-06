Курск, 6 сентября, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Север» уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» бронетранспортёр Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 6 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Украинскую технику удалось обнаружить, используя средства воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали возгорание украинского БТР.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 6 сентября, потери ВСУ на данном направлении превысили 10,4 тыс. человек.

2 сентября российские военные нанесли удар «Ланцетом» по танку ВСУ в курском приграничье. В тот же день морские пехотинцы из состава 810-й бригады Черноморского флота захватили на курском направлении два американских броневика Stryker и один канадский броневик Roshel Senator. Штурмовики зашли в тыл ВСУ, завязался короткий бой, победу в котором одержали российские военные.