Владивосток, 6 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на его единственной встрече с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой не было ничего конструктивного.

РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Лавров отметил, что единственный раз видел Кулебу в Анталии на дипломатическом форуме в марте 2022 года. Тогда Мевлют Чавушоглу, бывший в то время главой внешнеполитического ведомства Турции, попросил его приехать, потому что «Кулеба «сказал, что ему есть что передать».

Министр отметил, что планов участвовать в этой конференции не было, поскольку она не вписывалась в график.

«Но турки очень сильно просили, я доложил президенту России, что украинские коллеги собираются нам что-то передать. Мы встретились втроём в Анталии в отдельной комнате. Открывал встречу Чавушоглу, потом передал слово Кулебе как инициатору этого контакта. Он и зачитал с бумажки на хорошем английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала специальной военной операции», — сказал Лавров в интервью РБК.

По его словам, ничего нового и конструктивного на этой встрече не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Верховная рада отправила Кулебу в отставку с должности главы МИД Украины. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330, один проголосовал против и ещё 45 воздержались.

Газета The Financial Times написала, что в Киеве слухи об отставке Кулебы ходили больше года. При этом сам чиновник не хотел уходить со своего поста, однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил ему, что настало время для этого.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отставку Кулебы, отметила, что это не просто отставка министра, а событие, которое имеет прямую связь с террористической деятельностью киевского режима.